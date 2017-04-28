В Македонии демонстранты пошли на штурм парламента

Протестные акции под парламентом Македонии привели к штурму и столкновениям с полицией, передает DW.

Сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в четверг, 27 апреля, после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и атаковали представителей оппозиционных сил. Последние пытались прекратить многомесячное блокирование выборов нового спикера, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на местные СМИ.

Нападения протестующих на полицию и депутатов начались после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Сообщается также, что по крайней мере четыре депутата были ранены при штурме парламента.

Паралич власти в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требований этнических меньшинств относительно албанского как второго официального языка.

В феврале в Македонии прошли акции протеста против предоставления албанскому языку официального статуса.

Напомним, что в декабре в Македонии националисты победили на парламентских выборах, однако не смогли возобновить коалицию и назначить правительство.