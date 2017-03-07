В Малайзии полиция предотвратила покушение на короля Саудовской Аравии

Глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар сообщил о предотвращении покушения на членов королевской семьи Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

По словам главного малайзийского правоохранителя, четверо граждан Йемена (от 26 до 33 лет, - ред.) планировали убийство членов королевской семьи, однако их удалось задержать до того, как они сумели совершить содеянное.

Стоит отметить, что задержание произвели 26 февраля во время антитеррористического рейда.

Наплмним, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд находился с визитом в Малайзии с 26 февраля по 1 марта со своей семьей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Малайзии официально подтвердили убийство брата руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Его убила неизвестная в аэропорту Куала-Лумпура.