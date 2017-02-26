В Малайзии сообщили о результатах вскрытия тела Ким Чон Нама

Минздрав Малайзии сообщил о результатах вскрытия тела Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Associated Press.

Данные аутопсии свидетельствуют о том, что Ким Чон Нам скончался от серьезного паралича, который наступил вследствие отравления нервно-паралитическим ядом. Полиция ранее сообщила, что обнаружили на лице и глазах брата северокорейского лидера запрещенное химическое оружие VX.

По данным правоохранителей, две девушки, которые в настоящий момент находятся под стражей, нанесли запрещенное вещество на лицо Ким Чон Нама.

Как заверил министр здравоохранения Малайзии, после инцидента с братом Ким Чен Ына о других подобных случаях не сообщалось.

Ким Чон Нам подвергся нападению в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, после чего скончался.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии могут выдать ордер на арест дипломата КНДР, если он откажется сотрудничать по делу о смерти Ким Чон Нама.