В Манчестере по тревоге подняты саперы британской армии

Подразделение армейских саперов отправлено в колледж, который расположен в метрополитенском районе Траффорд в Манчестере. Об этом со ссылкой на британскую полицию сообщает лондонский офис службы Би-би-си.

"В полиции утверждают, что пока рано говорить, связана ли эта тревога с расследованием по теракту на Manchester Arena. Говорится, что инцидент произошел на Линби-стрит в Хьюме", - говорится в сообщении.

По периметру района обысков перекрыто автомобильное движение, людей пока не пропускают.

"Уровень террористической угрозы остается на критическом показателе. Общественность должна проявлять бдительность", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В ночь на 23 мая 2017 года на главной арене Манчестера после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде произошел теракт: в результате взрыва бомбы, приведенной в действие смертником, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

24 мая сообщалось, что предполагаемый исполнитель теракта 22-летний Салман Абеди за несколько дней до атаки вернулся в Великобританию из Ливии, откуда родом его семья.