В Мичигане суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа

Федеральный судья в Детройте Виктория Робертс распорядилась временно приостановить действие указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд на территорию страны граждан из семи мусульманских стран.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Guardian, отмечая, что такое решение стало ответом на запрос со стороны окружного суда восточного округа штата Мичиган о постоянном судебном запрете на отказ во въезде в США законным постоянным жителям и лицам с действующими визами.

Напомним, 26 января президент США Дональд Трамп запретил в течение трех месяцев пускать в страну посетителей с семи мусульманских стран. Причем этот запрет касается и тех, у кого есть визы. Трамп объяснил это ограничение на въезд борьбой с мировым терроризмом.

Вместе с тем, после подписания этого указа в нескольких американских городах прошли акции протеста с требованием отменить миграционные ограничения.

Позже стало известно, администрация Трампа уточнила инструкции по исполнению его указа об ограничении миграции.

В уточнеии говорится, что владельцы грин-карт могут въезжать в страну без ограничений, даже если они являются гражданами мусульманских стран, фигурирующих в указе Трампа.

Как сообщал TRUST.UA, до этого Федеральный суд Нью-Йорка наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа.

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