В МИД Франции прокомментировали гибель главаря "ДНР" Захарченко

В министерстве иностранных дел Франции заявили, что гибель главаря "ДНР" Александра Захарченко в оккупированном Донецке не ставит под сомнение обязательства сторон по минским соглашениям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Последние события на востоке Украины не являются такими, чтобы ставить под сомнение обязательства сторон по минским соглашениям, а также актуальность встреч в нормандской формате между Германией, Францией, Россией и Украиной", - отметили в МИД Франции.

Именно тогда, когда может возникнуть напряженность, должны проводиться переговоры, добавили во французском МИДе.

Напомним, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия следит за ситуацией на Донбассе после гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко и призывает стороны к конструктивным переговорам.

Представитель канцлера Германии также отметил: "Сейчас чрезвычайно важно избежать эскалации", пишет Reuters.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. 2 сентября он был похоронен на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.