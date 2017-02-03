В МИД Германии отреагировали на эскалацию боев в Авдеевке

В Министерстве иностранных дел Германии дали оценку ситуации с безопасностью на Донбассе, назвав ее "ужасной", передает Deutsche Welle.

"Количество нарушений перемирия и в дальнейшем явно высоковато", - заявил представитель немецкого МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии возлагают ответственность за прекращение боевых действий на обе стороны конфликта.

При этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осудил эскалацию конфликта на Донбассе. "Ситуация, фактически, снова на уровне 2014 года, по нашим оценкам", - заявил Линкявичюс на заседании комитета по иностранным делам литовского парламента. Глава литовского МИД заверил Украину в надежной политической поддержке со стороны Литвы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Министерство инфраструктуры Украины и "Укрзализныця" готовы обеспечить поезда для эвакуации жильцов из города Авдеевка Донецкой области, ждут соответствующего приказа.

На Министерство инфраструктуры Украины и ПАО "Укрзализныця" возложена ответственность за эвакуацию людей из Авдеевки.