В МИД Германии считают преждевременным делать выводы, кто стоит за убийством Вороненкова

В Министерстве иностранных дел Германии считают преждевременным делать выводы, кто стоит за убийством бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, передает Deutsche Welle.

"Мы, разумеется, осуждаем, что на улице средь бела дня был застрелен бывший парламентарий, и считаем, что должно быть предпринято все возможное для раскрытия этого убийства. Но своих собственных сведений о мотивах или возможных заказчиках у нас нет", - заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Таким образом Фишер прокомментировал вопрос издания, согласно ли немецкое правительство с оценкой президента Украины Петра Порошенко, назвавшего убийство в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России".

При этом в МИД Германии выразили тревогу растущим напряжением в отношениях между Украиной и РФ.

Фишер обратил внимание, в частности, на участившиеся нарушения режима прекращении огня и призвал обе стороны, "наконец, начать выполнять давно достигнутые договоренности". Он имеет в виду не только прекращение огня, но и отвод тяжелых вооружений от контактной линии.

Напомним, убийца Вороненкова Павел Паршов находился в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров.