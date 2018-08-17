В МИД Италии попросили РФ рассказать о состоянии Сенцова

Заместитель министра иностранных дел Италии Гильермо Пиччи в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Александром Грушко попросил сообщить о состоянии здоровья осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского МИД.

Разговор состоялся 16 августа.

"Во время телефонного разговора заместитель министра иностранных дел Грушко заверил заместителя государственного секретаря Пиччи, что состояние здоровья украинского кинорежиссера, голодающего в знак протеста, находится под постоянным наблюдением, риска для его жизни нет, у Сенцова есть доступ ко всей необходимой помощи", - сказано в сообщении.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

13 июля стало известно, что с просьбой помиловать сына к Путину обратилась мать Сенцова Людмила. Российские власти не приняли прошения о помиловании Сенцова, заявив, что он должен попросить об этом сам.

Двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что Сенцов не будет просить Путина о помиловании.