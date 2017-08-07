В МИД Польши обвинили Кремль в разжигании украинско-российского конфликта

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в Украине нет "украинского кризиса", а вместо этого продолжается российско-украинский конфликт, который начала Россия

Об этом он сообщил в интервью изданию "Коммерсант".

"Нет такого понятия "кризис в Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - заявил Ващиковский в ответ на вопрос журналистки о якобы "кризисе в Украине".

Кроме того, глава МИД Польши поправил журналистку российского издания, которая во время интервью говорила об аргументах "сторонников ополченцев".

"Я должен коснуться использованного вами термина "ополченцы" - еще раз хочу подчеркнуть, что это сепаратисты, иначе как по-другому назвать людей, которые выступают против легитимной власти?", - подчеркнул Ващиковский.

По его мнению, события на Донбассе похожи на замороженный конфликт, но он уточнил, что Польша больше описывает его, как "конфликт низкой интенсивности".

"По данным СММ ОБСЕ, там ежедневно продолжают гибнуть люди, стрельба возобновляется несколько раз в день", - рассказал глава МИД Польши.

По данным страны, главные обстрелы осуществляют сепаратисты.

Министр подчеркнул, что его страна хочет принять участие в разрешении конфликта, однако все зависит от желания России, Украины и участников "нормандского формата" придерживаться минских договоренностей.