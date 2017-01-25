В МИД Польши потребовали снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля

Министерство иностранных дел (МИД) Польши требует снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак в ходе заседания комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом, передает "Польське Радіо".

"Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества", - отметил он.

По словам Дзедзичака, если Украина не снимет запрет на въезд для Роберта Хомы, то представители польского МИД не будут присутствовать на польско- украинском форуме в Ряшеве, который стартует в пятницу, 27 января.

Он добавил, что это будет только начало польской реакции, которая повлечет действительно серьезные последствия.

17 января польский мэр заявил, что украинские пограничники не пропустили его в Украину и вручили документ, свидетельствующий, что СБУ запретила ему въезд. Информацию в ведомстве подтвердили, однако не стали называть причины такого решения.

18 января руководитель аппарата председателя Службы безопасности Александр Ткачук уведомил, что Хоме запретили въезд, поскольку он не единожды участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

19 января польское посольство направило ноту в МИД Украины в связи с запретом на въезд Хоме.