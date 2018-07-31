В МИД РФ назвали новые санкции ЕС подрывной политикой против жителей Крыма

В МИД РФ считают, что новые санкции Европейского Союза в отношении шести российских компаний - это подрывная политика, направленная против жителей Крыма.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, этими санкциями Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры".

"Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - отметила Захарова.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Напомним, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части Керченского моста.

В Евросоюзе тогда заявили, что построив мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.