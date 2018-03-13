В МИД РФ отреагировали на британский ультиматум

В Кремле призвали Великобританию не разговаривать с ядерной державой на языке ультиматумов.

С таким заявилением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент, ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе? - сказала Захарова.

Захарову возмутила сама постановкой вопроса.

Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа? - поинтересовалась Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства усомнилась в компетентности главы МИД Великобритании Бориса Джонсона и напомнила, что заявление Мэй прозвучало в столице ядерной державы.

Для них нормально - выйти и начать пугать. Пугать не надо, не надо пугать, - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Представитель МИД добавила, что в Британии обязаны рассказать, чем закончились предыдущие дела - Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других.

Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации, - сказала Захарова.

Напомним, что Путин дал любопытный ответ на вопрос журналиста ВВС о том, несет ли Москва ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать, - заявил Путин, добавив, что занят сейчас вопросами сельского хозяйства.

Путинская реплика также стала ответом на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что российские власти с высокой долей вероятности причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Генштаба России Сергея Скрипаля.

Trust.UA

http://www.trust.ua