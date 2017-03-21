В МИД РФ прокомментировали информацию о визите Тиллерсона

В Министерстве иностранных дел России "удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона", заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Захарова прокомментировала информацию о визите Тиллерсона Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел России не опровергает и не подтверждает информацию, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в апреле может посетить Москву. Об этом в Facebook написала спикер МИД РФ Мария Захарова.

"На данном этапе ни подтверждать ни опровергать появившуюся информацию не намерены", - написала она.

"Но мы безусловно удивлены постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона. Политическим элитам в США пора разобраться: это снова "русские хакеры" взломали госдеповские серверы или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение", - добавила она.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10212841882751557

Ранее в СМИ появилась информация, что Тиллерсон в апреле посетит Россию. В Москве он должен встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.