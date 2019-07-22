В МИД РФ прокомментировали итоги парламентских выборов в Украине

В МИД РФ назвали выборы в Украине "голосованием надежды". Так прокомментировали итоги парламентских выборов в Украине в МИД РФ.

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. "Свобода" и другие радикальные организации и вовсе не проходят в парламент. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование "голосованием надежды", - заявили в дипведомстве.

В МИД полагают, что новой украинской власти придется оправдать "кредит доверия" народа и использовать его в мирных целях.

В ведомстве отметили, что окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса в Украине можно будет делать после отчетов международных мониторинговых миссий.

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия должна огласить результаты голосования в течение 15 дней со дня волеизъявления, то есть не позднее 5 августа. До 10 августа итоги выборов объявят официально.

Согласно Конституции, новоизбранная Верховная Рада должна собраться на свое первое заседание в течение 30 дней с момента обнародования результатов выборов. Последний возможный день, когда должен собраться на заседание новый парламент - 9 сентября 2019 года.