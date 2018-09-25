В МИД РФ прокомментировали получение от Украины ноты о непродлении договора о дружбе

В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации прокомментировали получение от Украины ноты о непродлении договора о дружбе. Соответствующий комментарий размещен на сайте росийского внешнеполитического ведомства.

Как сообщается, МИД РФ получил от Украины ноту о непродлении договора о дружбе 24 сентября. В российском ведомстве заявили, что такие действия Украины продолжают "процесс "зачистки" договорно-правовой базы".

"24 сентября в развитие опубликованного ранее указа П.Порошенко в МИД России была передана официальная нота МИД Украины о "желании Киева прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г.". Таким образом, дан импульс продолжению процесса "зачистки" всей договорно-правовой базы Украины с Россией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация (РФ) получила ноту от Украины о непродлении договора о дружбе.

Добавим, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации (РФ) заявили о последствиях для Украины, в случае разрыва договора о сотрудничестве по Азовскому морю.