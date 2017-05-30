В МИД РФ усмотрели "антироссийскую сущность" Соглашения об ассоциации Украина - ЕС

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что парламент Нидерландов "обвел вокруг пальца" граждан своей страны, ратифицировав Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом Захарова считает, что у документа "антироссийская сущность".

"Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина - ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном", - цитирует слова Захаровой российское информационное агентство ТАСС.

По мнению представителя МИД РФ, решение парламента Нидерландов даст украинским властям время, "чтобы продолжать кормить украинцев сказками о "светлом европейском будущем".

Захарова также добавила, что Соглашение об ассоциации не предоставляет Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС.

Нидерланды проголосовали за ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС

"Зеленый свет" ассоциации дали 2 часа назад в Верхней палате. Одобрение в Сенате стало одним из завершающих шагов, который разблокирует украинско- европейское соглашение. Нижняя палата парламента одобрила ее еще в феврале, вопреки результатам прошлогоднего референдума. Теперь документ сможет наконец ратифицировать голландское правительство.

По материалам ТАСС