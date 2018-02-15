В МИД РФ заявили о возможной гибели 5 россиян в Сирии в результате авиаудара США

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли информацию о гибели множества российских военных в результате авиаудара международной коалиции в Сирии, назвав это "классической дезинформацией". В ведомстве заявили о предположительной гибели 5 граждан России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает 112.ua.

"По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства... Я хотела еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", - сказала Захарова.

Отметим, что 7 февраля 2018 американский телеканал CNN опубликовал снятые с беспилотника кадры удара, нанесенного 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор международной коалицией во главе с США по проправительственным силам в Сирии.

Сообщалось, что в результате удара погибло более 100 человек, среди погибших были российские наемники. Мужчины работали в частной российской компании "Вагнер".