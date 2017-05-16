В МИД России новые санкции Киева назвали "проявлением цензуры"

В Министерстве иностранных дел России назвали "проявлением цензуры" введение в Украине обновленных санкций против российских компаний и лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии российскому изданию "Коммерсант" заявила, что такой шаг Киева является "проявлением цензуры по политическим мотивам".

"Киевский режим использует различные методы воздействия на своих граждан от запрета музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", - добавила Захарова.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не разработал мер, однако "не забывает о принципе взаимности".

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности ... Пока не готов вам сказать (какие шаги делать Москва в ответ - ред.). В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, которые пользуются популярностью в русскоязычном пространстве", - цитирует представителя Владимира Путина российское государственное агентство ТАСС.

В Кремле также назвали введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц "недружественным и недальновидным" шагом, что нарушает права украинцев на получение информации.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц.

В списке 468 юридических лиц - в частности, сервисы "Яндекс", соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, антивирусные компании "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Экономические санкции также вводятся против крупнейших российских телекомпаний "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ- Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Впервые Украина ввела ограничения по России в сентябре 2015 года. Это сделали в ответ на аннексию Крыма и вооруженную поддержку сепаратистов на Донбассе.