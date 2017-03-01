В МИД России отреагировали на отзыв посла Молдовы

Молдова отзывает посла из РФ, в российском МИД удивлены.

Правительство Молдовы на заседании в среду, 1 марта, приняло решение отозвать своего посла из России Дмитрия Брагиша.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Инициатива отозвать посла была представлена заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниелой Морарь. Чиновница не объяснила, по какой причине было принято такое решение.

В комментарии ТАСС замглавы МИД РФ Григорий Карасин, заявил, что решение об отзыве посла Молдовы стало неожиданностью для Москвы: "Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишиневе".

Дмитрий Брагиш был назначен послом Молдовы в России 27 ноября 2015 года. Брагиш занимал пост премьер-министра Молдовы в 1999-2001 гг.

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