В МИД России прокомментировали нововведенные санкции США

Нововведенные санкции США против некоторых российских фирм удивили и разочаровали представителей РФ. Об этом идет речь в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook.

"Решение Администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает удивление и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не наносит, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией ", - заявила Захарова.

В Министерстве считают данный шаг не логичным в связи с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом, и на территории Сирии также.

"Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИД и других террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США", - отмечается в комментарии.

Представитель МИД РФ заявила, что данная стратегия не соответствует интересам США.

"Официальный Вашингтон снова идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества. Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает ", - отмечает ведомство России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство США ввело новые санкции в отношении России, в список попали восемь российских фирм, которые обвиняются в несоблюдении американских законов о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.