В МИД Великобритании призвали сохранять санкции против России

Мир должен помнить об ужасных последствиях российской аннексии Крыма и удвоить решимость для защиты общих ценностей и уважения к международному праву, написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье по случаю четвертой годовщины аннексии Крыма.

В статье отмечается, что президент РФ Владимир Путин сам рассказал в документальном фильме "Крым. Путь на Родину" в 2015 году, о том, что решение о захвате полуострова было принято на совещании в Кремле 22 февраля 2014 года.

Таким образом, решение об аннексии украинской территории было принято за три недели до "фиктивного" референдума, которым Кремль пытался придать признаки легитимности своим действиям. Джонсон подчеркивает, что более поздние заявления Путина о защите жителей региона и выполнения их желаний были "бесконечно лживыми", передает украинская редакция DW.

Глава МИД Великобритании напоминает, что Россия аннексировала Крым у Украины 18 марта 2014 года. Это стало первым случаем силовой смены границ в Европе после 1945 года. По словам Джонсона, РФ нарушила так много международных правовых актов, что перечислять все является настоящим вызовом. В качестве примера он назвал 2 статью Хартии ООН, Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, Русско-украинский договор о дружбе и Будапештский меморандум 1994 года.

Джонсон отмечает, что следует решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение связанных с Крымом санкций против Москвы, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские договоренности не выполняются. Эти меры должны демонстрировать, что "ни одна страна, независимо от ее размеров, не может расчленять своих соседей и нарушать международное право без последствий".