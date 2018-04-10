В Минобороны РФ заявили, что фото с жертвами химатаки в Сирии фальшивые

Фотографии с якобы жертвами химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута) , обнародованные правозащитниками в соцсетях, - это фальшивка. Такое заявление сделал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, пишет "Интерфакс".

"Все обвинения "Белых касок", а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки - не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие", - заявил он.

По словам Евтушенко, выводы "белых касок" опровергли российские специалисты по химзащите и медики, посетившие Думу.

"Группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие, - сказал он. - Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ".

Напомним, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.

InfoResist.org