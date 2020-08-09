В Минске начали штурмовать баррикады

09 августа 2020, 23:56
 В мире Источник: 4-та Влада
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Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Источник: 4-та Влада
 
 
 