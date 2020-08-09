В Минске начали штурмовать баррикады

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие.
В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
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