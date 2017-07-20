В Минске почтили память Павла Шеремета

В столице Беларуси Минске 20 июля почтили память убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Радио Свобода.

Мемориальная акция началась в полдень 20 июля на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.

В ней принимали участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Друзья и коллеги Павла Шеремета заявили о необходимости восстановления гражданства Шеремету.

"Нам нужна, правда, мы солидарны, мы помним Павла. Шеремет - это эпоха", - говорили его коллеги. "К сожалению, мы не видим белорусов, которые должны быть вместе с нами", - добавил один из журналистов.

"Самое главное, людей, подобных Павлу практически нет в Беларуси, все выродилось", - сказал один из режиссеров, который снимал фильм о Шеремете несколько лет назад.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя Украинской правды Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года сообщалось, что журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

Виновные в преступлении до сих пор не найдены.