Сегодня в Минске люди вышли на новую акцию протеста из-за вчерашних задержаний

В Минске во время акции протеста задержали около 50-100 человек. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил журналист Антон Мотолко.

"Сегодня были задержаны около 50-100 человек, их отвезли в различные РОВД", - сказал он.

По его словам, вчера во время акции были задержаны несколько независимых журналистов и представителей правозащитных организаций. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Он также сообщил, что вчера был избит представитель одной из правозащитных организаций, у него черепно-мозговая травма.

Журналист сообщил, что сейчас на избитого правозащитника пытаются надавить, чтобы он забрал заявление из милиции.

Кроме того, по его словам, уже отпустили ранее задержанного британского журналиста, к нему применяли пытки.

"День воли" в Белоруссии проходил вчера, 25 марта. Запланированные мероприятия сменились массовыми задержаниями. Так, сообщалось о задержаниях сотен граждан, а также 57 правозащитников и волонтеров. Позже их отпустили, среди них оказались четверо людей с видом на жительство в Украине.

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