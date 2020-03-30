В мире число зараженных коронавирусом превысило 634000 человек

Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные данные о числе граждан во всем мире, заразившихся опасным коронавирусом COVID-2019.

"По последним данным, в мире число заболевших COVID-2019 увеличилось более чем на 63 000 человек, количество летальных исходов - на 3 464. Самое большое число новых заболевших и умерших зафиксировано в Европейском регионе - 36 688 и 2 753 человек соответственно", - сообщили в ВОЗ.

Уточняется, что в настоящее время первая пятерка стран-лидеров по числу заболевших COVID-2019 выглядит так:

1. США - 103 321 человек;

2. Италия - 92 472 человека;

3. Китай - 82 356 человека;

4. Испания - 72 248 человека;

5. Германия - 52 547 человека.