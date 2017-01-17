В Молдавии никто не рискнет официально признать Крым российским, - Додон

В Молдавии никто не рискнет официально признать оккупированный Крым российским. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают "РИА Новости".

"Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему", - сказал Додон.

По его словам, в Молдавии сейчас никто не пойдет на риск официального признания Крыма.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдавии официально признал победу Додона на президентских выборах.

Перед выборами Додон неоднократно заявлял, что, по его мнению, Крым принадлежит России, и обещал пересмотреть свою позицию в случае избрания его президентом.