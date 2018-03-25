В Молдове на митинге за объединение с Румынией задержали 21 человека

Организаторами акции выступил "Альянс столетия", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии, сообщает "ДС" со ссылкой на newsmaker.md.

Также в акции приняли участие и представители правых партий - Национал- либеральной партии, Партии национального единства, Либерально- демократической партии, Либеральной партии и партии "Действие и солидарность".

Организаторы заявляют, что на их мероприятие пришло 100 тыс. человек, в то же время полиция насчитала всего семь.

По итогам митинга была подписана символическая декларация об объединении с Румынией.

Также появилась информация, что во время митинга полиция задержала 21 человека.