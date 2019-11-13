В Молдове отправили в отставку правительство, выразив вотум недоверия

В Молдове очередной правительственный кризис. Не успев проработать пять месяцев, правительство Майи Санду было отправлено в отставку. Кабинет министров во главе с премьером Майей Санду 12 ноября был отправлен в отставку. За вотум недоверия кабинету министров проголосовали 63 депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ). Народные избранники от Партии "Шор" воздержались от голосования, передает МОЛДПРЕС.

До дебатов по предложению о вотуме недоверия премьер-министр Майя Санду выступила перед депутатами с речью, в которой рассказала о достижениях кабинета министров за пять месяцев деятельности и обобщила сложившуюся политическую ситуацию. Она призвала депутатов быть справедливыми в своих решениях и не судить деятельность исполнительной власти сквозь призму узких интересов.

Председатель правительства уточнила, что выдвинутый ПСРМ вотум недоверия основан на ошибочной информации, а экономическая ситуация в стране за последний период не ухудшилась. "Единственное ухудшение экономической ситуации - для тех, кто был остановлен коррупционными схемами", - сказала Майя Санду.

"Мы приступили к работе немедленно, и в течение двух месяцев выполнили все обязательства по внешнему финансированию, которые предшественники не выполнили за 3 года. Мы доставили в страну финансовую помощь на сумму более 2 млрд. леев. Эти деньги предоставили гражданам Молдовы международные партнеры с уверенностью, что правительство будет управлять ими правильно и прозрачно", - подчеркнула Санду.

Предложение о выдвижении вотума недоверия правительству зарегистрировала в пятницу, 8 ноября, в парламенте фракция ПСРМ. Социалисты выразили недовольство тем, что кабмин изменил правила назначения генерального прокурора, приняв на себя ответственность, не проконсультировавшись с ними.

На протяжении всего пленарного заседания, на котором обсуждалось это предложение, перед зданием парламента сторонники блока "ACUM" выражали свою поддержку правительству.

За 28 лет независимости три правительства были отправлены в отставку путем голосования о вотуме недоверия: кабинеты во главе с премьер-министром Ионом Стурзой, во главе с Владом Филатом и Валериу Стрельцом.

Ранее, 8 июня, Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны якобы из-за того, что депутаты не сформировали правительство в течение 90 дней после выборов. В тот же день депутаты создали парламентскую коалицию, в состав которой вошли пророссийская "Партия социалистов" и проевропейский блок ACUM.

На экстренном заседании парламента вечером был утвержден состав Кабинета министров, члены правительства принесли присягу. Правительство возглавила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, спикером парламента стала лидер "Партии социалистов" Зинаида Гречана.

Также депутаты большинством в 61 голос проголосовали за принятие декларации "О захваченном государстве", в которой говорится о необходимости освобождения государства от "власти олигархов" и выведения госструктур из- под влияния Демократической партии.

14 июня правительство Павла Филипа подало в отставку и признало новое правительство Майи Санду.

Тем временем, как сообщали СМИ, из Молдовы вылетели самолеты, на борту которых находились политики и бизнесмены, которых связывают с Демократической партией, в том числе олигарх Плахотнюк. На его активы наложили арест.

По материалам Moldpres