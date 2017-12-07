В Молдове приняли закон о борьбе с пропагандой РФ

Парламент Молдова большинством голосов принял закон о запрете ретрансляции на территории страны пропагандистских программ российских телевизионных каналов. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно документу, запрет коснется информационных, аналитических, политических и военных программ российского телевидения.

Нарушителям закона грозят денежные штрафы от двух до трех с половиной тысяч евро, а в случае повторного нарушения штрафы могут увеличиться до пяти тысяч евро, а Координационный совет по телевидению и радио вправе будет инициировать процедуру отзыва лицензии на вещание.

За принятие закона проголосовал 61 (из 101) депутат парламента, против его принятия высказались оппозиционные коммунисты и депутаты от Партии социалистов.

Ранее с инициативой о запрете российской телевизионной пропаганды на территории Молдовы выступила Демократическая партия.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не подпишет закон. Согласно законодательству страны, если глава государства отказывается подписывать закон, депутаты парламента вправе повторно проголосовать за его принятие, после чего документ будет опубликован в Официальном мониторе.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Молдова отказалась отправлять депутатов парламента в Москву на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы.Также на это не были выделены деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдову не пустили делегацию из России, которая должна была принять участие в деловом форуме.