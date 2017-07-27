В Молдове признали неконституционным инициированный Додоном референдум о расширении его полномочий

Документ, подписанный в марте Додоном предусматривает проведение 24 сентября общенационального референдума относительно того, имеет ли президент Молдовы право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным президентский указ о проведении референдума о расширении полномочий главы государства.

Как передает Радио Свобода, такое решение суд принял 27 июля, заявив, что вопросы, которые выносятся на референдум, "находятся вне полномочий президента".

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон подписал соответствующий указ в конце марта.

Документ предусматривает проведение 24 сентября общенационального референдума относительно того, должен ли президент Молдовы право распустить парламент и назначить досрочные выборы.

На референдуме избирателям предлагается также высказаться относительно необходимости сокращения количества депутатов со 101 до 71.

Либеральная партия Молдовы обжаловала указ президента, назвав его неконституционным.