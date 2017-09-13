В Москве допускают встречу Тиллерсона и Лаврова на Генассамблее ООН

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сказал заместитель Лаврова Сергей Рябков, сообщает "РИА Новости". В частности, российский дипломат рассказал о своей встрече с заместителем Госсекретаря США Томасом Шенноном, которую он назвал "звеном" в подготовке прямого разговора между Тиллерсоном и Лавровым.

Отмечается, что разговор американского и российского дипломата может состояться в рамках недели высокого уровня, которая пройдет в рамках Генассамблеи и начнется с 19 сентября.

Недавно стало известно, что Лавров снова хочет сократить дипмиссию США в РФ. При этом он не забыл упомянуть, что это станет ответом на действия властей США, которые добились закрытия генконсульства России в Сан- Франциско для уравнивания числа консульств двух стран.

По материалам: РИА Новости