В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали около 10 участников

В Москве полиция задержала семерых участников акции в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом говорится в сообщении "Новой газеты" на странице в Twitter.

"Начались задержания. Задержаны все 7 человек, кто стоял с плакатами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты.

Проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что всего полиция забрала 10 человек. Их везут в ОВД "Басманное" для составления протоколов.

Напомним, приговоренный российским судом к 20 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов в аннексированном Крыму украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 100-й день. Он объявил голодовку 14 мая текущего года.

Его главное требование к властям России - освободить 64 украинских политзаключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.

По последней информации, Сенцов переживает 3-й кризис, и его здоровье в критическом состоянии. Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что он похудел на 30 кг. Начались проблемы с сердцем, почками и печенью.

По прогнозам врачей, 4-й кризис, который характеризуется отказом органов, может начаться в любой момент.

В то же время в РФ утверждают, что Сенцов бодрствует, читает книги, смотрит телевизор и пр.

Во вторник, 14 августа, Сенцова посетила российская правозащитница Зоя Светова. Она сообщила, что Сенцов называет свое состояние "предкритическим".