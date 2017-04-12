В Москве начались переговоры госсекретаря США и Лаврова

В Москве началась переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, переговоры проходят в широком формате с участием представителей делегаций двух стран в Доме приемов МИД России.

Лавров перед началом переговоров заявил, что важно не допустить повторения ударов США по Сирии. По его словам, у Москвы немало вопросов по недавним заявлениям США.

Как сказал Лавров, встреча с Тиллерсоном - это "хорошая возможность для прояснения возможностей взаимодействия, причем на основе взаимного уважения".

Он добавил, что для России важно понять позицию США и реальные намерения администрации президента Дональда Трампа.

В свою очередь, Тиллерсон подчеркнул, что на встрече будет обсуждаться очень широкий круг вопросов.