В Москве начался масштабный митинг против блокировки Telegram

30 апреля, в Москве на проспекте Сахарова начался массовый согласованный митинг "За свободу интернета и на защиту Telegram".

Количество людей, которые стали участниками согласованного митинга "За свободу интернета" каждый час увеличивается. Начало объявлено в 13:00, за 2 часа пришло более восьми тысяч граждан.

"К 14:15 на территорию митинга за Telegram на Сахарова в Москве пришло 8,7 тысяч участников", - пишет "Белый Счётчик", российский источник, который считает количество людей на митингах.

К 14:45 на территорию митинга за #Telegram на Ак. Сахарова в Москве прошли 8,7 тыс. участников.

Плотность за рамками постепенно уменьшается. Но пропускают все равно недостаточно быстро. pic.twitter.com/KolYuRxVK1 - #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.

В частности, митинг также посетил лидер оппозиции Алексей Навальный, о чем он написал в Twitter.

"Иду на митинг в защиту интернета. Надеюсь, вы также идете", - отметил политик, и, кроме этого, подчеркнул, какая "идеальная" музыка звучит в проспекте.

Иду на митинг в защиту интернета. И надеюсь, что вы тоже идёте. Метро Комсомольская. - Alexey Navalny (@navalny) 30 апреля 2018 г.

Российское издание "Дождь" добавляет о том, что люди на митинге запускают бумажные самолетики в поддержку мессенджера.