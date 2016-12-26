В Москве найден мертвым начальник одного из управлений "Роснефти"

Глава аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы.

Как сообщает Life.Ru, тело 61-летнего сотрудника "Роснефти" обнаружили в центре российской столицы сегодня утром. Причину смерти выясняют следователи.

"Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина", - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа.

Служебный автомобиль Lexus находился в Китайгородском проезде. Еровинкин сидел сзади, сообщает издание. Тело обнаружил водитель, который вызвал врачей.

Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства. Еровинкин руководил секретариатом Сечина до 2012 года.

В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.