В Москве прокомментировали перехват российских Су-24 над Черным морем

В Министерстве обороны РФ утверждают, что британские истребители не перехватывали шесть российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "ДС" со ссылкой на ТАСС.

Москва уверяет, что 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря.

"После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сказали в Минобороны.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - уточнили в министерстве.

Полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, добавили в МО РФ.

Напомним, 13 августа британские ВВС сообщили о перехвате двумя истребителями шести российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ стран НАТО.