В Москве сел самолет с высланными из США российскими дипломатами

Всего CША покинули 96 россиян.

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, приземлился в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лайнер специального летного отряда "Россия" управделами президента вылетел из Вашингтона 1 января.

Всего CША покинули 96 россиян.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства финансов США в четверг, 29 декабря. Под санкции попали ФСБ, ГРУ, компании ЦОР Security, Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" и "Специальный технологический центр". Кроме санкций, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.

Барак Обама приказал разведке подготовить доклад о вмешательстве России в выборы президента США.

Ранее в ЦРУ заявили, что Россия намеренно осуществляла кибератаки во время избирательной гонки, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы, а не для того, чтобы подорвать доверие к избирательному процессу страны. В разведке установили личности тех, кто был тесно связан с российским правительством и сливал WikiLeaks тысячи сообщений демократов, включая почту председателя предвыборной кампании Хиллари Клинтон.