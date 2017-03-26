В Москве задержали оппозиционера Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в центре Москвы во время антикоррупционных протестов.

Об этом сообщает российский телеканал Дождь.

Полиция задержала более 130 человек в Москве.

Во время задержания российского политика демонстранты пытались заблокировать движение автомобля правоохранителей. Алексей Навальный написал в Twitter, что с ним все нормально:

- Доставили в ОВД… Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая.

Напомним, сегодня в России начались массовые митинги против коррупции. Во многих городах митингующих задерживают силовики. Факты ICTV организовали онлайн-трансляцию события.