В Москве задержали оппозиционера Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан в центре Москвы во время антикоррупционных протестов.
Об этом сообщает российский телеканал Дождь.
Полиция задержала более 130 человек в Москве.
Во время задержания российского политика демонстранты пытались заблокировать движение автомобля правоохранителей. Алексей Навальный написал в Twitter, что с ним все нормально:
- Доставили в ОВД… Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая.
Напомним, сегодня в России начались массовые митинги против коррупции. Во многих городах митингующих задерживают силовики. Факты ICTV организовали онлайн-трансляцию события.