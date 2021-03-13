В Москве задержали участников форума муниципальных депутатов - около 150 человек

В Москве полиция задержала участников форума независимых муниципальных депутатов. Среди прочих задержаны известные политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза-младший, Андрей Пивоваров и другие.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Радио Свобода.

Сотрудники полиции пришли на форум, который проходил в московской гостинице "Измайлово", примерно через 40 минут после его начала. Полиция сообщила, что все участники форума - это около 150 человек из разных регионов России - будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

По сообщениям очевидцев, были задержаны почти все участники форума. Задержанных посадили в автозаки. Их везут в различные ОВД Москвы.

Задержан журналист Тимур Олевский, который вёл мероприятие как модератор, а также ещё несколько журналистов, освещавших форум.

Форум проводился под эгидой "Объединённых демократов" - это проект, связанный с движением "Открытая Россия", основанным Михаилом Ходорковским. Это движение, однако, юридически не связано с лондонскими организациями, включёнными в список "нежелательных" в России.

"Объединенные демократы" - платформа для депутатов всех уровней. Мы создаём всероссийское сообщество депутатов для обмена опытом и навыками" - говорится на сайте проекта.