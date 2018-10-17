В Москве задержали "вице-премьера Крыма"

В Москве задержали так званого "вице-премьера Крыма", экс-депутата Верховной Рады АРК Виталия Нахлупина, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур", - сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова.

Нахлупин занимает должность "вице-премьера Крыма" с января 2016 года. Сообщается, что он "курирует дорожное строительство и исполнение федеральной целевой программы социально-экономического развития региона".

Напомним, прокуратура АР Крым сообщила, что направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады АРК, которым инкриминируется государственная измена, среди них и В.Нахлупин.

В марте 2014 года эти депутаты Верховной Рады Крыма оказали помощь и способствовали оккупации Крыма. В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимно государственное образование "Республика Крым".