В Москве завершилась встреча Лаврова и Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в Москве.

Главными темами, которые обсуждали дипломаты, стали война в Сирии, ситуация в Украине и угрозы со стороны КНДР, а также вопросы двустороннего сотрудничества. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами, пишет РИА Новости.

Переговоры проходили на фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами. Накануне Тиллерсон заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии. По его словам, найти общий язык со США в первую очередь "в интересах России".

Слова были восприняты в Москве неоднозначно, поскольку еще совсем недавно ВВС США нанесли ракетный удар по объектам сирийских правительственных войск, подчиняющихся президенту Сирии Башару Асаду. Причиной, как заявил президент США Дональд Трамп, стал переход Асадом "красной черты", имея ввиду якобы применение сирийсими войсками химического оружия. В Кремле действия США нарекли "нарушением международного права" и вспомнили вторжение в Ирак в 2003 году. Откровенный разговор

Встреча Тиллерсона и Лаврова началась с неприятного инцидента: одна из американских журналисток начала выкрикивать вопросы, адрессованные Лаврову. В частности, она спросила, правда ли, что Россия поддерживает Башара Асада и что думают в Кремле о заявлениях Белого дома.

Журналисты пытались задать и другие вопросы, на что Лавров спросил: "Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?". После того, как зал затих, Лавров произнес свою речь и передал слово своему коллеге Тиллерсону. "Теперь можете кричать", - съязвил Лавров.

Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.

Кроме того, Лавров заявил, что считает приезд Тиллерсона "своевременным" и понадеялся на "откровенный и честный разговор". В частности, уточнил глава российского МИД, это касается борьбы с террористическим фронтом на Ближнем Востоке. Общие цели и интересы

В свою очередь глава Госдепа Рекс Тиллерсон поддержал своего российского коллегу, отметив, что встреча позволит "объяснить и выразить те точки", по которым позиции России и США расходятся.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", - добавил Тиллерсон. Встреча с Путиным

Когда появилась информация о том, что Тиллерсон приедет в Москву на переговоры с Лавровым, в Кремле заявили, что Путин встречаться с госсекретарем США не собирается. По словам Пескова на тот момент, в графике Путина встречи с Рексом Тиллерсоном не было.

Несмотря на это, по завершению встречи с Лавровым госсекретарь США все-таки попал в Кремль и пообщался с Путиным. Детали их разговоров не известны, однак пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин может принять главу МИД РФ и госсекретаря США, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров.

О каких именно итогах идет речь Песков не уточнил. Однако в ближайшее время начнется совместная пресс-конференция Лаврова и Тиллерсона, в ходе которой, возможно, они прояснят детали переговоров.