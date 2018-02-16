В Мюнхене сегодня открывается 54-я конференция по безопасности

Сегодня, 16 февраля, открывается 54-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.

Об этом пишет РБК-Украина.

Свое частие в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер- министр Британии Тереза Мей, австрийский канцлер Себастьян Курц и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Также предполагается, что в конференции примут участие около 40 министров иностранных дел и министров обороны.

Канцлер Германии Ангела Меркель не подтвердила свое присутствие, так как в Берлине продолжаются переговоры о создании правительства Германии.

США на Мюнхенской конференции представят министр обороны Джеймс Мэттис, помощник президента по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер, а также Джон Маккейн во главе делегации американских сенаторов.

Участники конференции обсудят будущее трансатлантических отношений, ситуацию внутри Евросоюза, НАТО, отношения с Россией, военные действия в Сирии и Йемене, ситуацию на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Напомним, Мюнхенская конференции по безопасности пройдет 15-17 февраля. Порошенко примет участие в заседании глав МИД стран "нормандской четверки", которое пройдет на полях конференции, а также встретится с генсеком НАТО.