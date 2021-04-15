В Нідерландах поновлюються слухання у справі про збитий МН17

Окружний суд Гааги у четвер поновлює попередні слухання у справі про збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".

Слухання ще перебувають на стадії оцінки готовності справи до розгляду по суті, який заплановано на 7 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Очікується, що предметом обговорення цього блоку, який заплановано на два дні - 15 і 16 квітня, буде хід розслідування, дорученого слідчому судді після того, як були частково задоволені запити захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова. Він єдиний, кого представляють адвокати. Безпосередньо самі слухання проходять за відсутності всіх обвинувачених - трьох росіян і одного українця - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Вони обвинувачуються у вбивстві 298 пасажирів літака і його краху.

Попередній блок судових засідань пройшов 1 і 8 лютого, в ході якого захист Пулатова оголосив клопотання, на які потім відреагувало обвинувачення з наступним винесенням судом рішення.

Зокрема, суд відхилив запит надати експерту російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей" можливість відвідати і дослідити уламки збитого МН17, однак вважає доречним "залишити відкритими можливості для слідчого судді надати можливість для експертів відвідати реконструкцію для належного розуміння звіту" характеру пошкоджень повітряного судна.

Суд також відхилив клопотання надати фото всіх уламків літака, включно з тими, що не були транспортовані до Нідерландів і залишилися в Україні. Разом із тим, слідству було доручено перевірити, чи є ще фото, які може надати захист Пулатова.

Суд також виніс рішення щодо лінгвістичної експертизи перехоплених телефонних розмов, доручивши, щоб сам Пулатов до 22 лютого поінформував слідчого суддю, в якій із розмов він брав участь із подальшим використанням цих фрагментів для лінгвістичного дослідження і проведення порівняльного голосового аналізу.

Суд не ухвалив жодного рішення про проведення спеціальної інспекції під час відвідування реконструкції збитого літака, оскільки вважав, що це рішення може бути прийнято тільки після того, як, ґрунтуючись на інтерв'ю слідчого судді з експертами буде отримано чітке розуміння про різницю в думках щодо можливого місця запуску ракети. Разом із тим, суд вже доручив прокуратурі, якщо буде прийнято рішення про таке відвідування, почати організацію заздалегідь. Пропонована дата для таких відвідин можлива в період з 17 і 28 травня.

Крім того, суд не задовольнив запит захисту Пулатова про базу даних радарів, про інтерв'ю з сепаратистом на ім'я Леон з незаконного формування в Костянтинівці.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малазійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

