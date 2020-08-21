"В найближчі дні вирішимо" - Лукашенко про ситуацію в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що ситуація, яка склалася в країні після виборів президента, не катастрофічна та пообіцяв розібратися з нею найближчим часом. Про це пише видання "БелТа.

Лукашенко також зазначив, що ситуація дуже політизована.

"В Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо", - заявив Лукашенко.

У Білорусі 13-й день тривають протести проти офіційних результатів виборів президента.