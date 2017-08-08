В НАТО раскритиковали рабочий визит Путина в Абхазию - Reuters.

Организация Североатлантического договора (НАТО) раскритиковала визит президента Российской Федерации Владимира Путина в непризнанную Абхазию. Об этом сообщил представитель альянса, передает Reuters.

"Визит президента Путина в грузинский регион Абхазии на девятую годовщину вооруженного конфликта подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО сказал, что визит Путина должен был быть предварительно согласован с властями Грузии.

Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Министерство заявило, что визит главы России - это "продолжение политики Москвы, которая направлена против Тбилиси".

По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, рабочий визит Путина является нарушением международного права и попыткой "узаконить историческую несправедливость, которую Россия совершила против Грузии".

Отметим, 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России, оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 августа президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в непризнанную Абхазию. В рамках визита Путин планирует провести переговоры с "президентом" Абхазии Раулем Хаджимба.