В нескольких городах Беларуси протестовали против "закона о тунеядстве"

В нескольких городах Беларуси, а именно в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске состоялись акции против декрета "о тунеядстве", то есть декрета N3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Об этом сообщает БелаПАН.

По информации издания, в Бресте около 350 человек прошли по центральным улицам с требованием отменить декрет "о тунеядстве". Участники митинга "говорили об экономической несостоятельности власти, проблемы с трудоустройством, низкую зарплату и потребовали отмены декрета. Во время акции проходил сбор подписей за отмену декрета.

В городе Барановичи на аналогичную акцию собралось около 300 человек. Тогда как в Бобруйске в акции участвовало до 1000 человек. Участники митинга скандировали: "Позор", "Лукашенко, уходи", "Работу!"

"Наиболее многочисленная акция протеста (1 200-1 500 человек) состоялась в Витебске. Протестующие прошли по центральным улицам города к площади Ленина, где состоялся стихийный митинг. Люди также требуют полной отмены декрета и заявили о намерении проводить новые акции протеста", - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что акции прошли мирно, "многочисленные сотрудники правоохранительных органов в штатском не вмешивались в события".

Стоит отметить, что декрет N3, принят в Беларуси 2 апреля 2015 года, обязывает граждан страны, которые постоянно проживают на территории страны иностранных граждан, а также лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в прошлом году, платить сбор в 20 базовых величин.

Президент страны Александр Лукашенко 3 февраля этого года заявил, что декретом возмутилась лишь небольшая часть населения и отменять его не следует.