В Нидерландах назвали имена высланных из страны российских агентов

Министерство обороны Нидерландов обнародовало имена высланных из страны россиян, которых подозревают в подготовке кибератаки на штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Об этом сообщает "Украинская правда, ссылаясь на нидерландского вещателя NOS.

По данным, которые раскрыла министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

Отметим, что ОЗХО занималась расследованиями химатак в Сирии, а также расследованиями применения российского ядовитого вещества "Новичок" в Великобритании.