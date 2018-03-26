В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17 на Донбассе

Около 200 из 298 погибших были голландцами.

Мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который сбили в небе над Донбассом в 2014 году, открыли в нидерландском городе Эйндховене.

Об этом сообщает украинское посольство в Twitter.

"Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию", - говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля на территории Украины в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство пассажиров - около 200 - были голландцами.

Сразу же после падения самолета в паблике сепаратистов "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича" в соцсети "Вконтакте" появилось сообщение, что боевики в четверг сбили самолет в районе падения "Боинга".

В июле 2015 года родственники погибших пассажиров подали иск к Гиркину на 900 млн долларов и выиграли суд.